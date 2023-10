Pasqualina, chi è la mamma di Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello: come sta dopo l’operazione

Pasqualina, chi è la mamma di Giuseppe Garibaldi? Il calabrese è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello ed ha preoccupato il barman/bidello per via di una operazione alla quale doveva sottoporsi: come sta oggi?

Giuseppe ha deciso di aprirsi con i suoi compagni quando si trovava anche nel Tugurio e si è concesso un momento di confidenze profonde parlando della mamma. Il barman ha ammesso di solito essere una persona riservata e di non condividere facilmente le proprie emozioni con gli altri, principalmente per paura che possano fraintendere.

“Di solito, non parlo con gli altri di ciò che mi sta succedendo perché temo che possa sembrare che voglio attirare l’attenzione su di me”, ha confessato. Giuseppe Garibaldi ha spiegato di sentirsi un po’ in secondo piano perché è preoccupato per sua madre, che deve affrontare un intervento nei prossimi giorni.

“Sono venuto qui, ma avevo dei dubbi”, ha ammesso.

Come sta mamma Pasqualina? Sicuramente meglio anche per via della sorpresa fatta al figlio proprio al Grande Fratello. “Mio fratello lavora al nord e gli altri due lavorano anche quindi ero un po’ indeciso”, aveva spiegato Garibaldi parlando dell’intervento di sua madre.