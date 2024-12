Pasquale La Rocca piange a Ballando con le Stelle, l’annuncio shock del ritiro: la reazione di Milly e di Selvaggia Lucarelli

Nella puntata finale di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca ha lasciato il pubblico senza parole con un annuncio inaspettato: la possibilità di un ritiro definitivo dal celebre dance show condotto da Milly Carlucci. L’emozionante esibizione di Federica Pellegrini, sua partner di ballo, ha rappresentato un momento clou della serata, culminato con lacrime di commozione e un sentito ringraziamento alla produzione.

Federica Pellegrini: l’omaggio di Pasquale La Rocca e il commento di Matteo Giunta

Durante la serata, La Rocca si è commosso per l’evoluzione artistica di Federica Pellegrini, descrivendo il loro percorso insieme come indimenticabile. Tra il pubblico, anche il marito della nuotatrice, Matteo Giunta, non ha trattenuto l’emozione, dichiarando: “Ringrazio Pasquale per aver reso Federica così bella, non l’avevo mai vista così”.

Un commento che ha trovato d’accordo anche Selvaggia Lucarelli, membro della giuria, la quale ha lodato Giunta per la sua sportività e mancanza di gelosia. Tuttavia, con una battuta, il nuotatore ha confessato:

“Il tango in realtà mi ha fatto un po’ ingelosire”.

L’annuncio di Pasquale La Rocca: una scelta sofferta

Al termine della votazione, Pasquale La Rocca ha chiesto la parola per un messaggio personale, affermando: “Dopo tanti anni di carriera professionale, questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista. Non potrei avere miglior partner se non Federica Pellegrini per chiudere questo viaggio”.

L’annuncio ha colpito profondamente la conduttrice Milly Carlucci, che ha esclamato: “Mi dai una coltellata al cuore”.

Anche Selvaggia Lucarelli ha manifestato il suo disappunto, con una vena di ironia: “Non ci provare. Mi oppongo. Pasquale, ti vuoi mettere contro di me? Non ti conviene”.

Un futuro incerto per il maestro di ballo

Le parole di Pasquale La Rocca lasciano aperta la porta a un possibile addio, ma il maestro non ha escluso definitivamente un ripensamento. Intanto, la sua esperienza a Ballando con le Stelle si chiude con un tributo speciale a Federica Pellegrini, che ha definito una partner eccezionale, suggellando così una stagione ricca di emozioni e successi.