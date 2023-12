I concorrenti del Grande Fratello credono di potersi smarcare di determinati temi scottanti e possibili censure usando parole in codice per comunicare tra loro? E’ questo il dubbio sollevato nelle ultime ore dai più attenti spettatori che hanno notato, inevitabilmente, l’uso di strane parole nel corso delle conversazioni.

Parole in codice al Grande Fratello: cosa non si può dire

Ci sono argomenti delicati di cui non si dovrebbe parlare e che spesso diventano oggetto di censura da parte dello stesso Grande Fratello. E’ evidente che i gieffini vengono costantemente messi al corrente di ciò di cui non si dovrebbe parlare durante le loro conversazioni e, a quanto pare, proprio l’argomento legato a Beatrice Luzzi sarebbe uno di questi.

La dimostrazione arriva dalla reazione avuta da alcuni inquilini e dall’uso di una parola specifica, ovvero “giallo”, per stoppare immediatamente la conversazione.

“Comunque usano i colori ogni volta che si sta affrontando un tema censurato. Tipo qua Rosy dice ‘giallo’. E prima Giuseppe dice a Perla quale colore ti piace e lei ‘nero’ quando Perla stava parlando di Bea”, fa notare un utente, allegando anche il video in questione.

“Appena qualcuno apre il discorso Bea esprimono un colore… Giuseppe appena Perla parlava di Bea gli ha chiesto che colore preferiva, Rosy appena Anita parla di Bea gli dice di smettere e poi Giallo, questo è il segnale del GF che non possono parlare”, nota un altro su X (ex Twitter).

“Ah! Hai capito, quando qualcuno del gruppo inizia a dire qualcosa che non dovrebbe, un altro lo blocca accennando un colore. L’ ha fatto Rosy con Anita dicendo semplicemente giallo e Gius con Perla chiedendole che colore le piace mentre parlava sull’uscita di Bea”, osserva un ulteriore utente, al quale viene fatto notare che accade sin dall’inizio del programma.

Giallo (o comunque i colori) è una parola in codice per far capire a qualcuno che deve cambiar argomento. Quando qualcuno tocca un argomento tabù quello che se ne accorge dice qual è il tuo colore preferito? E così capiscono che non bisogna parlarne di quella cosa #grandefratello

— Sono solo tweet (@sono_solo_tweet) December 20, 2023