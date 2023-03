Da qualche settimana il clima al GF Vip è completamente cambiato. Merito dell’intervento dall’alto, nello specifico di Pier Silvio Berlusconi il quale, in accordo con il padrone di casa Alfonso Signorini, ha preso una decisione importante rispetto alla strada che aveva preso il reality.

Ex Vippona punta il dito contro gli Spartani

Troppe parolacce e soprattutto un’aggressività verbale di fondo – la stessa che ha portato alla squalifica di Edoardo Donnamaria – ha portato al cambio di rotta al GF Vip, anche tra gli ex Vipponi. Gli eliminati, infatti, non possono prendere parte alla puntata in diretta in studio, se non in forma molto ridotta.

Sarah Altobello, intervenendo tra le pagine web di Fanpage.it, oltre ad aver posto l’accento su questo aspetto ha anche svelato altri dettagli di quello che accadeva in Casa. E la colpa, a suo dire, sarebbe stata degli Spartani:

Alfonso Signorini li riprendeva sempre per il linguaggio e i modi. Non mi sento di fare parte di quel gruppo rimproverato per la sciattezza verbale, di essere adiacente a gente che dice cose come “le tue mutande puzzano di peschereccio di Anzio”. Non sono fatta così.

A dire tale frase, stando all’ex Vippona, sarebbe stato Edoardo Tavassi: