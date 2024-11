“Ero l’amante”, parla Antonio Fico e accusa Federica: cosa non ha potuto dire al Grande Fratello

Antonio Fico ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, ma la sua partecipazione ha sollevato un polverone ben oltre le telecamere. Dopo un’apparizione definita da molti un “flop” televisivo, Fico ha deciso di andare oltre, raccontando la sua verità in una diretta su TikTok. Affiancato da Enzo Bambolina, Rita De Crescenzo e Giovanni De Rosa, Fico ha svelato dettagli inediti su una frequentazione segreta con Federica Petagna. A renderli noti sono i colleghi di Biccy.it.

Scandalo al Grande Fratello, le accuse di Antonio Fico a Federica

“Federica si sentiva con Stefano e me lo teneva nascosto”, ha raccontato Antonio. “Io facevo l’amante. La nostra storia era piena di segreti. Una sera, addirittura, ho affittato un’ala privata di una discoteca per darle privacy”. Secondo Antonio, la situazione è rapidamente degenerata quando altri interessi romantici di Federica sono emersi, tra cui proprio Giovanni.

Anche Giovanni De Rosa ha fatto dichiarazioni scottanti, rivelando una dinamica che ha lasciato il pubblico senza parole. “Federica aveva una strategia: diceva a me di non farmi vedere con lei da Antonio, e a lui lo stesso su di me. Una sera, nella stessa discoteca, ha baciato me nei bagni e subito dopo è uscita con Antonio”.

Secondo Giovanni, Federica avrebbe persino “gestito” i suoi rapporti in modo calcolato, mantenendo il controllo sui due giovani uomini mentre portava avanti altre frequentazioni.

Le rivelazioni di Antonio e Giovanni hanno acceso una discussione sui social, con utenti che si dividono tra critiche e difese nei confronti di Federica. I dettagli trapelati, tra baci segreti e conversazioni private, hanno aggiunto ulteriore pepe alla trama del reality, anche se al momento la dinamica sembra tutt’altro che interessante.