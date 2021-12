Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Davide Silvestri hanno commentato il particolare rapporto che si è creato al Grande Fratello Vip tra Soleil e Alex Belli, squalificato dal gioco per aver abbracciato la moglie Delia Duran violando le regole anti Covid.

Nell’argomento si è introdotta anche Katia Ricciarelli: “Quella che ci è andata di mezzo è stata lei. È una ragazza di 25 anni, avrà tante colpe ma si è trovata in mezzo”.

Davide Silvestri non si è trovato d’accordo ed ha replicato:

La Ricciarelli, su questo punto, ha annuito:

Pure Miriana Trevisan ha il suo preciso parere e non vede l’ora di condividerlo con Gianmaria Antinolfi che si trova d’accordo con lei:

Per me non è una vittima.

La Trevisan trova che Soleil non si sia fatta alcun problema a ferire Delia Duran (esattamente come sta facendo anche lei con Biagio D’Anelli che ha una fidanzata fuori ma tutti, lei compresa, fanno finta di niente).

L’ex ragazza di Non è la Rai ritiene anche che il bacio tra Soleil e Alex sia stato “delirante”:

Adesso deve farsi consolare. Io ti do un bacio, sono lì che ti abbraccio, ci sono anch’io o no? E poi a me viene sempre in mente come ha trattato Delia in studio, che in quella situazione era la parte lesa. Io l’ho vista tanto sciupata. Io l’ho vista veramente sofferente. È molto provata. Ma poi il bacio così oggi dai. Una roba delirante.