Tommaso Zorzi chiarisce il gossip sul suo conto e la paparazzata in compagnia di Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici 20 con il quale è stato beccato a Milano tra le pagine di Chi Magazine.

Tommaso Zorzi parla della paparazzata con Tommaso Stanzani

La mia vita privata è solo mia. Se esco sui giornali è perché vengo paparazzato, non li chiamo io i paparazzi. Tutto quello che esce è per volere loro e non certamente mio. Sarete i primi a sapere qualcosa quando ci sarà da sapere qualcosa e sarò serio e sicuro su quello che vi dirò. Io rispetto il lavoro di tutto ed ho sempre trattato tutti con gentilezza e continuerò a farlo. Però cercate di prendere le informazioni per quelle che sono, peace!

Successivamente, ha postato uno scambio con un follower:

Tommaso però con tutto il bene ma alle paparazzate con foto in HD fatte dal giornale per cui lavora il tuo autore non ci crede nessuno ormai.

Pronta la replica di Zorzi:

Ho detto inconsapevoli? Ho detto che non sono organizzate. I fotografi li vedi e cosa fai? Scappi? Ti chiudi in casa? Li picchi con l’ombrello come Britney? Fammi capire.

Questo è vero, per carità. Ma dopo aver scoperto che Damiano David dei Maneskin non si è mai fatto beccare con la sua fidanzata con la quale sta da quattro anni, mi viene da pensare che se non vuoi farti paparazzare il modo lo trovi.

