Il Natale è ormai dietro l’angolo, e Franco Bortuzzo, papà di Manuel, compie un gesto inaspettato nei confronti di Lulù Selassié dopo i numerosi scivoloni verso la ragazza di cui il figlio sarebbe innamorato.

Dopo essersi dimenticato di citarla nel corso dell’ultima sua sorpresa a Manuel Bortuzzo, finalmente Franco ha compiuto un gesto del tutto inatteso nei confronti della giovane coppia di innamorati protagonista del Grande Fratello Vip.

Nelle passate ore l’uomo ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae Manuel e Lulù mentre la principessa etiope è al suo fianco riparandolo con un ombrello dalla pioggia.

Una foto estremamente significativa che evidentemente avrà colpito anche papà Bortuzzo al punto da condividerla con i suoi follower scrivendo: “Questo è il Grande Fratello”.

Il suo gesto è stato molto apprezzato sui social da parte di chi spera che l’uomo abbia finalmente deciso di avere un atteggiamento più distensivo nei confronti della ragazza, parlando persino di “miracolo di Natale”.

Al tempo stesso però c’è anche chi dubita della sincerità del suo gesto.

Ma solo a me sembra strano questo cambio repentino di Franco verso Lulu?

Bho non voglio essere malpensante però dalla sera alla mattina come il figlio non la vedo normale ecco! #gfvip

— AnnaRullo (@Annaru1994) December 24, 2021