Il papà di Manuel parla della rottura con Lulù e svela cosa pensa di Sophie

Franco, padre di Manuel Bortuzzo, è stato nuovamente ospite di Casa Chi per parlare del percorso del figlio al Grande Fratello Vip, svelando cosa ne pensa (ancora una volta) di Lulù Selassiè.

Nella puntata dello scorso lunedì si è visto un Manuel che “molla” Lulù. Franco Bortuzzo ha commentato la presa di posizione del figlio svelando che la Casa del Grande Fratello Vip non gli sembra il posto giusto per cercare l’amore:

E’ un gioco e va trattato come tale. Se trova la giusta identità ben venga, non sarò io a dire di no ma non credo… Manuel è stato deciso. La Casa è grande ma è sempre stretta. Fuori ci aspetta una vita enorme è inutile che adesso si forzano a fare una storia, non è il posto giusto al mio avviso.