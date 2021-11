Il papà di Manuel Bortuzzo, ospite del GF Vip Party con Giulia Salemi e Gaia Zorzi, ha commentato la recente lite nella Casa del Grande Fratello Vip, che ha coinvolto Aldo Montano e Alex Belli.



Franco Bortuzzo, recentemente, aveva attaccato l’attore di Centovetrine anche dopo lo scivolone che aveva coinvolto Manuel facendo una battuta infelice con Soleil e Davide.

Tuttavia, proprio il giovane Bortuzzo ha “scagionato” l’attore dalla nuova “gogna” mediatica mettendolo comunque in guardia per il futuro:

Qui ci sono due strade che si possono prendere: la mia personale, perché non mi offenderebbe mai Alex e perché io sono il primo a cui piace ridere e scherzare, perché ho anche voglia di leggerezza. L’altra strada è di chi vede da casa e non conoscendo bene il contesto non capisce bene. Per questo io alla fine chiedo ad Alex di stare attento.