Sui social Antonella Fiordelisi continua a non essere particolarmente amata, come fatto notare anche ieri in puntata da Giulia Salemi. Eppure al televoto per il preferito è stata proprio lei a trionfare, avendo la meglio su Oriana. Un risultato che ha sorpreso tutti ma che soprattutto ha fatto gioire il papà Stefano.

Il papà di Antonella festeggia l’esito del televoto al GF Vip

Mentre Guendalina Tavassi ha ipotizzato la presenza di bot dietro la vittoria al televoto di Antonella Fiordelisi, risultata preferita con il 45% dei voti, il padre dell influencer, Stefano Fiordelisi, ha festeggiato neanche avesse vinto il reality.

L’uomo ha postato svariate stories, come sottolineano le colleghe di IsaeChia.it, nelle quali ha replicato alla sorella di Edoardo Tavassi postando canzoni come “Ossessione” e “Guendalina”.

A replicare al padre di Antonella è stato l’ultimo ex fidanzato della Vippona, Gianluca Benincasa, il quale ha postato una Story a lui indirizzata:

Ma gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra? Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico, un fallimento di vita. S.F. Riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di me**a, quando vivrà la vita reale, non ci sarà nessun televoto che la salverà e il tuo fallimento genitoriale le avrà chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire di un’Italia intera. Ps: le canzoni che scegli sono pessime.