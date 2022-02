Il padre di Alex Belli non ha apprezzato gli atteggiamenti del figlio al Grande Fratello Vip. La “chimica artistica” con Soleil Sorge e il teatrino scaturito dalla presenza di Delia Duran, avrebbero messo la sua famiglia in difficoltà.

Luca, fratello di Alex Belli, ha svelato intervistato dal settimanale Nuovo che suo padre non comprende il teatrino: “Nostro padre ultimamente non ha approvato certi atteggiamenti di Alex…”.

Il settimanale ha cercato di raggiungere pure il papà di Alex ma lui ha tagliato corto:

Sono una persona molto riservata che in tutti questi anni ha preferito non esporsi… L’unica eccezione l’ho fatta per il reality, una cosa che comunque mi è costata molto.