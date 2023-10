A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello, un gieffino ha deciso di dichiararsi alla sua inquilina. Protagonisti di quella che probabilmente non sarà mai la nuova coppia della Casa – dopo quella considerata ‘improbabile’ e formata da Beatrice e Garibaldi – sono Paolo Masella e Letizia Petris.

Paolo Masella si dichiara a Letizia Petris

Già da giorni era evidente l’interesse di Paolo nei confronti dell’inquilina Letizia Petris. Dopo averlo confidato a Garibaldi, però, Masella ha deciso di parlare con la diretta interessata:

Non mi sono sentito costretto a dirlo. Ho preferito ammetterlo a me stesso e ammetterlo a te per non farmi condizionare dagli altri. Perché tanto sarebbe stato più brutto stare a dire ‘no, no, no’ che ammetterlo. Perché effettivamente lo vedo. Me ne sono accorto il giorno dopo che ti ho parlato. In base a cosa? In base al fatto che mi mancavi. Punto.

“Beh, anche tu mi mancavi…”, ha commentato la gieffina. “Eh, però a me non mi è mai mancata nessuna”, ha proseguito il macellaio.

“Eh… cioè te litighi con una persona e poi basta, chiudi lì?”, ha domandato incuriosita Letizia, alla quale Paolo ha ammesso:

Io o ti do tutto o non ti do niente, non esisti più, ciao, addio. Basta. E non perché qua è difficile farlo e non lo potrei fare. Lo posso fare. Io riesco stare benissimo anche con i miei amici con gente che mi ha tradito vicino.

“Ho ammesso a me stesso che mi piaci” paolo si sapeva gia dall inizio #GrandeFratello #GF pic.twitter.com/vWqLwnRaBY — eloisa🦋 (@tuttogossip_) October 15, 2023

Letizia, a sua volta, ha confidato che una delle cose che le avevano fatto male era vedere Paolo molto sereno. Masella ha quindi assicurato:

Io riesco molto a controllare i miei sentimenti perché ho sofferto molto nella mia vita e riesco a stare bene con me stesso sempre. Per questo dico che posso benissimo convivere col fatto che mi piace una persona.

Neanche a dirlo, dopo la sua dichiarazione ufficiale il fandom di Masella è impazzito all’idea di poter finalmente vedere concretizzata la propria ship, ma sono in pochi a credere che Letizia cederà.