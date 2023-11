Paolo Masella e Letizia Petris: la conoscenza prosegue nella Casa del Grande Fratello. Lui le dedica parole importanti ma non si lascia ancora andare ad un vero e proprio bacio. Lei dice di volersi lascia andare, ma secondo Beatrice (ed anche molti utenti social) non sarebbe poi realmente così presa dal macellaio.

Intanto Paolo Masella continua a ricordare alla sua amica speciale di essere pronto ad aspettarla, fino a quando lei non sarà del tutto certa dei suoi sentimenti, dopo aver archiviato la storia con l’ex fidanzato, in seguito al ricevimento della sua lettera.

Nelle passate ore, come riportato dai colleghi di Biccy.it, Masella si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione citando anche la sua ex fidanzata:

Io ti dico sempre che vali tanto e mi sembra che adesso mi ascolti. La mia vittoria è che ti stai valutando bene per quella che sei. In primis per me c’è la tua felicità. Adesso ti lascio tutto il tempo di metabolizzare la tua situazione e io sono qui che ti aspetto e ti capisco. E faccio questo perché so che è giusto per me e te.