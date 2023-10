Paola Masella si è dichiarato a Letizia Petris ma avrebbe già cambiato idea. Probabilmente il giovane macellaio si aspettava una reazione diversa da parte della sua inquilina che, tuttavia, pur apprezzando la sua dichiarazione e la sua totale sincerità, non ha potuto ricambiare lo stesso interesse. Ricordiamo infatti che Letizia ha un fidanzato da tre anni che l’aspetta fuori dalla Casa del GF.

Paolo Masella cambia idea su Letizia Petris dopo essersi dichiarato

Che fosse attratto da Letizia lo si era compreso già da tempo e nelle passate ore Paolo Masella ha deciso di dichiararsi alla fotografa. “Ho preferito ammetterlo a me stesso e ammetterlo a te”, ha dichiarato. Dopo essersi dichiarato, Letizia ha cercato di capire come potersi comportare per fare meno male all’amico.

La dichiarazione di Paolo a Letizia: “Ho ammesso a me stesso che mi piaci” #GrandeFratello pic.twitter.com/vziAFe3UsU — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 16, 2023

Nelle ultime ore però, Masella ha avuto un confronto con Alex Schwazer e con lui è tornato a parlare anche del suo interesse per Letizia. Come riferiscono anche le colleghe di IsaeChia.it, nonostante abbia ribadito la sua attrazione per la fotografa, Paolo sente di non poter mai avere nulla tra loro per almeno due ragioni:

Se io piaccio a lei? Non lo so, ma sai che in questi due giorni che non ci ho parlato mi sono accorto di tante cose… quando io mi infastidisco di una persona la cancello, davvero eh… invece con lei non ci sono riuscito. Parlando con Letizia le ho detto che sì c’è un’attrazione, che mi piace… però resto sempre delle idee mie, cioè che non ci provo con una ragazza fidanzata primo e secondo che da quello che ho potuto vedere fino adesso non è la persona adatta a me, quello lo ammetto comunque, però non per questo non mi può piacere una persona.

Tornando a ciò che prova per l’inquilina, Paolo ha concluso: