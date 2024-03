Paolo Masella, ultimo eliminato dalla Casa del Grande Fratello, pare proprio non aver lasciato il segno nel “cuore” degli estimatori (e nemmeno in quello dei giornalisti).

Ed infatti, proprio il Corriere della Sera, stilando la sua performance nella Casa del GF, non è stato di certo clemente con l’ex concorrente:

Che, in questo modo, viene proclamato finalista in quanto minore dei mali, mentre Paolo si vede costretto a uscire.

Signorini, di fronte a tanto dispiegamento di materia grigia, interviene per complicare le cose ai due: possono scegliere se rimanere da soli in nomination, oppure se tirare in mezzo un altro concorrente. In entrambi i casi, il meno votato sarà eliminato.

I coinquilini mandano al televoto per contendersi un posto in finale il macellaio Paolo e quella macchietta ambulante che risponde al nome di Giuseppe Garibaldi.

L’articolo prosegue:

“Ma che me ne frega a me? lo ho già vinto!”, grida orgoglioso il macellaio riferendosi alla fidanzata Letizia, conquistata proprio in quel di Cinecittà. Una love story talmente loffia e noiosa da fare muffa al solo pensiero.

I due, coppia fissa da mesi, non sono riusciti a meritare quasi mai blocchi in diretta perché interessanti e vivaci quanto un paio di platesse bollite.

Perfino gli stagisti di redazione si erano dimenticati di Letizia e Paolo, soprannominati sui social ‘Mestizia’ e ‘Quasimodo (non il poeta).

L’unico segnale di vita che il macellaio sia stato in grado di regalare in sei mesi di reality è quel suo ditino sempre alzato in diretta, come a voler intervenire.

Senza mai, puntualmente, dire nulla. Mancherà? Sì sì, quanto un acaro della polvere.