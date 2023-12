Paolo La Quosta, chi è il marito di Rosy Chin del Grande Fratello

Chi è Paolo La Quosta? Il marito di Rosy Chin, la chef italiana di origine cinese del Grande Fratello, ha sempre fatto il tifo per la sua dolce metà seguendola costantemente.

Paolo La Quosta, chi è il marito di Rosy Chin del GF

“Mio marito è un grande, è una persona straordinaria”, ha confessato Rosy parlando della loro conoscenza quando entrambi frequentavano la scuola alberghiera.

Per la concorrente del GF fu amore a prima vista ma per Paolo no. Ed allora Rosy si è sposata con un altro uomo ed ha avuto due figli.

Poi il divorzio e la seconda possibilità con Paolo:

Prima di innamorarsi di me si è innamorato dei miei primi due figli e se non si fosse innamorato di loro che all’epoca erano piccolissimi, probabilmente io non mi sarei innamorata di lui.

Chi è la concorrente

Rosy Chin, 37 anni, è nata a Milano ed è una chef. È cresciuta in una famiglia di ristoratori, ma si è creata le sue opportunità da sola, grazie a studio, impegno e sacrifici.

Oggi gestisce un ristorante di successo a Milano ed è conosciuta come The Queen of Sushi. È grata alla cucina perché l’ha aiutata a lenire le ferite di un passato in cui si sentiva diversa, troppo cinese per gli italiani, troppo italiana per i cinesi. Oggi, invece, ha capito che questo la rende unica. Ha tre figli.