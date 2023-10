Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi sono i concorrenti più contesi del Grande Fratello. Ieri sera, durante il party in piscina, abbiamo visto i primi avvicinamenti sospetti (e non) e, durante una ricca sessione di confidenze, le ragazze hanno svelato alcuni retroscena.

Paolo e Garibaldi sono i più contesi del Grande Fratello

Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono molto avvicinati ed hanno anche parlato della possibilità di potersi dare un bacio lontani da sguardi indiscreti. Giuseppe sarebbe nella mente di Samira Lui, nonostante fuori abbia un fidanzato da qualche anno.

La showgirl ha lasciato di stucco le altre svelando: “Mi piace un po’ Giuseppe”. Proprio Garibaldi, prima di Beatrice, non aveva mai nascosto di avere un debole per Samira: come finirà?

Ed intanto anche Paolo Masella è tra i concorrenti che più destano interesse in Casa. Il macellaio piace a Valentina ma anche a Letizia e Anita non disdegnano affatto le sue attenzioni.

Dopo settimane di noia e interazioni “basic” le cose si stanno finalmente muovendo.

anita vuole indirizzare paolo a valentina perché pensa alla sua situazione fuori, a valentina lui piace ma ha il dubbio che anche a letizia piaccia, letizia ha detto che lei sta bene come sta e paolo lo possono prendere una tra anita e valentina, siamo dentro una canzone di nali — Paola. (@Iperborea_) October 6, 2023