Paolo Fox e l’oroscopo per il 2022. Il celebre volto dell’astrologia ha già letto le previsioni delle stelle per tutti i segni ed ha deciso come da tradizione di inserirle nel suo nuovo libro dal titolo “Paolo Fox – L’Oroscopo 2022”. Come saranno i prossimi mesi per ciò che concerne l’amore, il lavoro e la salute? Non ci resta che scoprire le anticipazioni dell’esperto di astri per il nuovo anno, segno per segno e riprese anche dal Fatto Quotidiano nella sua edizione online.

Oroscopo 2022 di Paolo Fox, ecco le previsioni segno per segno

Ariete è fra i segni favoriti. Giove nel segno è un transito importante a partire dal prossimo maggio: dopo due anni faticosi comincia un periodo produttivo per i prossimi due anni. Producete.

Toro: è l’anno del risparmio ma è anche quello del non fermarsi mai. Nemmeno di fronte ai no. Alleati potenti fra gli astri vi invitano a proseguire.

Gemelli è un altro segno favorito nel nuovo anno. Dopo la stanchezza del passato arriva la forza. E quelli che hanno coraggio possono addirittura sposarsi.

Cancro: avete la forza necessaria per inseguire le vostre ambizioni. I momenti più importanti per il lavoro sono concentrati all’inizio e alla fine del 2022. Occhio però a non perdere di vista i sentimenti.

Leone: il segno che anche se non sa fare qualcosa la fa lo stesso. Tuttavia il mese migliore per sarà giugno. Attenti a non spendere troppo con le vostre manie di protagonismo.

Vergine: fate molta attenzione. Tante promesse invitanti nel 2022, ma poca sostanza. Attenzione agli inganni: cautela.

Bilancia: spesso rimane al bivio, ha paura di buttarsi. Ma nel 2022 deve fare un passo avanti e superare ogni indecisione, soprattutto a luglio.

Scorpione: è un anno importante. Ma tutto si gioca entro primavera. Il consiglio? Muoversi subito. Per finire le cose iniziate nel 2021. Non aspettate: il 2022 è l’anno della trasformazione a partire dalla primavera. E dovrete essere in forma.

Sagittario: è il segno degli avventurieri e dei pionieri. Anche in amore. Ma se c’è qualcosa che volete concedervi fatelo a marzo. E’ il mese perfetto.

Capricorno: avete già avuto qualche segnale importante. Sarete molto forti nel raggiungimento delle mete. Ma se hanno da fare cose importanti devono sbrigarsi. Meglio subito.

Acquario: per voi la parola d’ordine è “pazienza”. Non mancano novità dal punto di vista lavorativo ma i successi arrivano a seguito di un work in progress.

Pesci: un altro segno super favorito, fra i tre più fortunati. Un grande cielo li aspetta! I segreti saranno smascherati. Non abbiate vergogna a rivelare e a rivelarvi.