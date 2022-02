Paolo Ciavarro commenta la “troppia” del GF Vip: cosa ne pensa

Paolo Ciavarro, intervistato da Casa Chi, ha commentato il triangolo formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge, specie dopo averli visti da vicino entrando al Grande Fratello Vip per un messaggio generale per gli attuali concorrenti.

Se mi convincono le “troppie” di quest’anno? Non lo so. Io tendenzialmente vorrei credere all’amore che nasce al Grande Fratello Vip. Ma del triangolo di Alex, Soleil e Delia non ci ho capito nulla. Ma anche dalle grandi amicizie possono nascere grandi amori… chi lo sa!