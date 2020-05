Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono prontissimi per incontrarsi dopo il Grande Fratello Vip e il lunghissimo lockdown. Il ragazzo dagli occhi di ghiaccio è in Sicilia già da due settimane ma, come prevedibile, ha dovuto affrontare ben 15 giorni di quarantena.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si incontrano a Live Non è la d’Urso

Stasera, in diretta nel corso di Live Non è la d’Urso, la nostra Carmelita Nazionale avrà modo di fare incontrare per la prima volta dopo l’uscita clamorosa di lei (cliccare per credere), Paolo e Clizia: cosa accadrà? Sono pochissime le anticipazioni a tal proposito.

Paolo Ciavarro e Clizia non si vedono da tre mesi. “Non vi dico come, non vi dico dove. Ma vi dico che in diretta domenica sera ci sarà il loro incontro a Live Non è la d’Urso”, ha annunciato Barbarella durante la puntata di Pomeriggio 5 dello scorso venerdì.

Il legame tra i due è nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma, dopo il termine del reality, la coppia non si è potuta riabbracciare a causa dell’isolamento e delle misure restrittive imposte per il coronavirus.

E se Paolo su Instagram è in silenzio ormai da un po’, anche Clizia tace da alcune ore, dopo avere condiviso la lettera che il suo fidanzato le aveva scritto proprio durante il reality show che li ha fatti conoscere e successivamente innamorare. A questo punto, non ci resta che attendere la nuova puntata di Live in onda stasera, per vivere le loro emozioni in diretta.