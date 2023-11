Paolo chiude con Letizia: “Non ho sbagliato niente”, la decisione – VIDEO

In un momento di confidenza, Paolo Masella ha deciso di condividere con Mirko Brunetti gli eventi precedenti all’ultima puntata del Grande Fratello con protagonista Letizia Petris.

Paolo chiude con Letizia: la dolorosa decisione

Il macellaio racconta di aver concluso definitivamente la sua relazione con la fotografa. Ha realizzato che, negli ultimi giorni, mancava la reciprocità nel desiderio di conoscersi e di avviare una relazione.

Per questo motivo ha espresso il suo amaro disappunto dichiarando: “È sufficiente, ho chiuso”, e, sicuro di aver sempre fatto del suo meglio per far progredire la situazione nella giusta direzione, ha aggiunto: “Non credo di aver commesso errori”.

Mirko, sorpreso dalla decisione del coinquilino, commenta: “Non me lo aspettavo”. Tuttavia, pronto a offrire un consiglio, invita Paolo a mettere se stesso e la propria felicità al primo posto: “Devi sempre prioritizzare te stesso”.

Masella e Letizia sono davvero arrivati ad un punto di non ritorno? Staremo a vedere.

Il nostro paolo le ha dato un bacino in fronte, il soldato già cedendo ❤️‍#grandefratello #paoleti pic.twitter.com/4H4iyCCVBs — paoleti era (@lucaeorianagfv) November 17, 2023

Delle volte basta esserci nonostante le difficoltà, io questa la chiamo dimostrazione ❤️#GrandeFratello #paoleti pic.twitter.com/KhF06wAF8D — paolo e letizia (@spamgfvip) November 16, 2023