Paolo Calissano morto, Signorini non ne parlerà al GF Vip: Davide lo saprà solo alla sua uscita

La morte di Paolo Calissano ha destato scalpore e dispiacere nel mondo del piccolo schermo ed in tanti hanno chiesto in questi giorni al GF Vip la possibilità che Davide Silvestri potesse esserne informato. Questo però, a quanto pare, non accadrà.

Paolo Calissano morto, Signorini non informerà Davide Silvestri

Ai tempi di Vivere, celebre soap opera di Canale 5, sia Davide Silvestri che Paolo Calissano lavoravano sullo stesso set. Il Vippone, dunque, ebbe modo di conoscere e creare un’amicizia con l’attore scomparso prematuramente.

Da qui la domanda più che lecita: Alfonso Signorini ne parlerà stasera durante la nuova puntata del GF Vip? Stando a quanto risulta a TvBlog.it, la risposta è negativa:

No, questa sera nel corso della lunga diretta del reality prodotto da Endemol Shine Italy (al posto di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista al fianco di Adriana Volpe ci sarà Laura Freddi) non è previsto alcun riferimento alla scomparsa di Calissano.

Il dubbio era sorto anche alla luce di quanto accadde nella passate edizione del reality, quando fu trasmesso un video con le morti celebri del passato anno, da Paolo Rossi a Maradona, passando per Stefano D’Orazio dei Pooh. In quella circostanza, Maria Teresa Ruta fu particolarmente colpita. Si legge sul portale:

Probabilmente la decisione di non informare i concorrenti del Grande Fratello Vip del lutto è legata proprio alla volontà di non ripetere quella pagina televisiva assai poco edificante messa in scena dodici mesi fa.

Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dunque, possiamo confermare che Davide Silvestri apprenderà la triste scomparsa del collega solo quando la sua esperienza nel reality giungerà al termine.