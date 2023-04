Anna Marcacci Brosio, l’anziana mamma di Paolo Brosio, è morta oggi all’età di 102 anni. Stando a quanto reso noto da TgCom24, la donna si è spenta presso la clinica San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca) dove era ricoverata. Lo scorso 7 aprile aveva compiuto gli anni ed era stata festeggiata proprio davanti le telecamere di Pomeriggio 5 mentre si trovava in ospedale.

E’ morta la mamma di Paolo Brosio

Ad annunciare la morte di Anna Marcacci, madre di Paolo Brosio, è stata Federica Panicucci nel corso della trasmissione Mattino Cinque:

Nella notte, poche ora fa, è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo.

Dopo 30 anni vissuti in Piemonte con il marito Domenico Ettore Brosio fra le colline del Monferrato, la mamma di Paolo Brosio era tornata a vivere in Versilia, con il figlio. Di recente però aveva necessitato il ricovero in ospedale a causa dei problemi di salute.

Così come il figlio Paolo, anche mamma Anna era una donna dalla forte fede, tanto da essersi recata molte volte a Medjugorje. In Tv aveva acquisito grande popolarità proprio accanto al figlio, prima nel programma di Rai2, Quelli che il calcio, poi prendendo parte con Paolo Brosio a vari spot pubblicitari.