Paolo Bonolis torna in Rai ma solo per una sera: ecco dove lo rivedremo, dubbi sul suo futuro

Paolo Bonolis riappare su Rai1 come ospite per la finale di Tale e Quale Show, sollevando voci su un possibile ritorno stabile al servizio pubblico.

Paolo Bonolis torna in Rai, anche se solo per una sera. Il celebre conduttore sarà il quarto giurato della finale di Tale e Quale Show, in onda venerdì 8 novembre su Rai1. Questo ritorno, annunciato da TvBlog, nasce dall’amicizia di lunga data tra Bonolis e il conduttore dello show, Carlo Conti, ma la notizia ha aperto la strada ad una serie di interrogativi sul futuro del volto Mediaset.

Il ritorno di Bonolis in Rai

L’apparizione di Paolo Bonolis in Rai è sempre un’occasione che non passa inosservata. Non è la prima volta che il conduttore fa ritorno al servizio pubblico, dopo aver contribuito a risollevare il Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009 e dopo il grande successo del quiz Affari Tuoi. Oggi è impegnato su Mediaset con Avanti un altro, ma questa ospitata speciale alimenta le speranze dei suoi fan più affezionati.

Le voci su un possibile ritorno di Bonolis in Rai non sono nuove. Il progetto più richiesto dai suoi fan è senza dubbio Il Senso della Vita, uno show che ha lasciato un segno profondo e che Roberto Sergio, ex Amministratore Delegato Rai, ha più volte dichiarato di voler riportare in palinsesto.

Secondo fonti vicine all’azienda, la Rai sarebbe interessata a proporre al conduttore un programma che riprenda proprio il format di Il Senso della Vita, un’occasione che potrebbe rappresentare la base per una collaborazione più stabile. Anche il palco dell’Ariston potrebbe, in futuro, vedere un ritorno di Bonolis, che fu protagonista indiscusso di due edizioni molto apprezzate del Festival di Sanremo.

La presenza del conduttore alla finale di Tale e Quale Show l’8 novembre è quindi molto più di una semplice ospitata: segna un possibile preludio a un ritorno attesissimo.