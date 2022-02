Ospite della puntata finale del Grande Fratello Vip non Barbara d’Urso (a quanto pare) ma Paolo Bonolis, conduttore e marito di Sonia Bruganelli, opinionista del reality show. L’indiscrezione è stata svelata durante le chicche di gossip di Casa Chi.

Paolo Bonolis ospite del Grande Fratello Vip: la singolare richiesta

“La scorsa settimana abbiamo detto che ci sarebbe stato un ospite bomba e sarà Paolo Bonolis”, ha confermato l’autore del Grande Fratello Vip. Anche la giornalista Azzurra Della Penna ha aggiunto un particolare retroscena:

Possiamo aggiungere una piccola postilla: sapete cosa ha voluto in cambio per questa partecipazione? Non opere di bene ma ha voluto che venisse scritto nero su bianco che se lui partecipava alla finale del GF Vip se quella sarebbe stata l’ultima puntata di Sonia Bruganelli, ovvero la sua dolce metà.

Così sarà.

Ed infatti, come spesso anticipato, Sonia non sarà in studio nel ruolo di opinionista durante la prossima edizione del Grande Fratello Vip in partenza da settembre.

Personalmente credo che Bonolis abbia perso lo “smalto di un tempo” e, con sincerità, a questo punto avrei preferito Barbara d’Urso ospite della finale: voi che ne pensate?