Paolo Bonolis starebbe per rinnovare il suo contratto con Mediaset: per lui Avanti un altro pure di sera proseguirà anche nella prossima stagione TV, mettendo definitivamente da parte Live Non è la d’Urso (anche se Carmelita ci aveva dato appuntamento a settembre).

Paolo Bonolis resta a Mediaset e si prende la domenica della d’Urso

Così come svelano i colleghi di Blogo, Paolo Bonolis proseguirà con il suo game show anche durante la prossima stagione. Gli ascolti in calo di circa un milione di telespettatori non preoccupano e il programma ha portato un po’ d’aria fresca alla rete, o così pare.

Ecco cosa scrive il buon Hit di TVBlog:

Sembra davvero dunque probabilissimo il rinnovo di Bonolis con Mediaset, anzi, le voci e le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere si spingono ben oltre. Pare ormai quasi certa la conferma di Avanti un altro pure di sera anche per il prossimo autunno, con il gioco a premi che tornerà nella domenica sera di Canale 5, togliendo dunque qualsiasi speranza di ritorno di Live non è la D’Urso per la prossima stagione autunnale nella serata del giorno di festa.

Barbara d’Urso: “Ci vediamo in autunno”

È l’una e 22 circa è l’ora del pigiamino, noi ci vediamo in prima serata nuovamente in autunno, ci vediamo domenica prossima con in diretta da subito dopo pranzo, anzi, secondo me starete ancora mangiando, per 4-5 ore di diretta e ci vediamo domani per Pomeriggio 5, come vedete ci sono e ci sarò sempre.