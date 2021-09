Nonostante Paolo Bonolis non sia assolutamente un personaggio social, ieri ha impugnato il suo smartphone per lanciare una frecciatina ad Adriana Volpe dopo il litigio con Sonia Bruganelli proseguito fino al Grande Fratello Vip.

Paolo Bonolis lancia una frecciatina ad Adriana Volpe

Tutto è nato dopo una fotografia postata da Sonia Bruganelli che la ritraeva proprio in compagnia di Giancarlo Magalli, acerrimo nemico di Adriana Volpe.

Secondo le segnalazioni della rete, la moglie di Bonolis avrebbe spinto il collega a farsi uno scatto insieme solamente per dare fastidio ad Adriana.

Ieri, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, l’affaire si è spostato pure in televisione e Sonia Bruganelli ha dato dimostrazione di non conoscere la faccenda visto che ha tuonato che la collega, per otto anni, avrebbe insultato Giancarlo Magalli.

Paolo Bonolis è intervenuto sui social commentando uno scatto della moglie e lanciando nella bella frecciatina ad Adriana Volpe:

Attenta a quello che dici e alle foto che metti!

A me questa storia non fa ridere per niente.

Dopo il mobbing ricevuto da Adriana Volpe su questa cosa non si dovrebbe scherzare. Ma ok, se vi fa davvero ridere continuate pure.