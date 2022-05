Paolo Bonolis è stato intervistato di recente da SuperGuidaTv dove ha spaziato dal successo di Avanti un altro passando per Ciao Darwin (ed il possibile ritorno), fino a svelare il nome dell’attuale giovane conduttore che potrebbe candidarsi a suo ‘erede’.

Paolo Bonolis ed il suo possibile erede

Di recente la moglie Sonia Bruganelli aveva smentito la notizia secondo la quale Ciao Darwin con una nuova edizione non sarebbe previsto. A tal proposito Bonolis ha commentato:

Credo che “Ciao Darwin” prima o poi possa meritare ancora una ribalta. E’ un prodotto trasversale ad ogni epoca e molto attuale. Ha lo stesso spirito di leggerezza di “Avanti un altro”. E’ un prodotto estremamente complesso che mi costa fatica man mano che vado avanti con gli anni. Che sia stato però dato per defunto è una decisione soggettiva di chi l’ha scritto (ride).

In merito alle voci secondo le quali starebbe pensando a nuovi format ed in particolare ad uno in arrivo dalla Germania, Paolo Bonolis ha smentito tutto asserendo:

Mai sentito. Mi proposero dei format già al tempo della realizzazione di “Avanti un altro” ma ho voluto fare un programma scritto da me. Preferisco vestirmi i programmi addosso.

In una vecchia intervista di qualche anno fa, il conduttore aveva detto di volersi fermare, adesso ha cambiato idea?

Quando i miei figli diventeranno maggiorenni staccherò la spina. Non sono così “arrapato” da stare in video. L’ho fatto per tanti anni ma ad un certo punto bisogna dire basta per non diventare grotteschi.

A tal proposito ha svelato chi vedrebbe come suo prossimo erede: