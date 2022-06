Nelle passate ore Gabriele Marchetti, il concorrente di Ciao Darwin rimasto paralizzato nel 2019 a causa di un incidente durante la prova del Genodrome, in una intervista al Corriere della Sera aveva puntato il dito contro Paolo Bonolis. Ora, sempre attraverso il medesimo quotidiano, arrivano le precisazioni della legale stessa dell’uomo: Bonolis aveva cercato la moglie e il figlio, non direttamente lui.

Gabriele Marchetti, parlando al Corriere della Sera, oltre a svelare la sua attuale condizione aveva detto:

Paolo Bonolis non mi ha mai cercato per sapere come sto neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato. Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti.