Paolo Bonolis ha “goduto” battendo Barbara d’Urso? Parla Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ospite di Tommaso Zorzi ne Il Punto Z, format web condotto dall’opinionista, ha parlato degli ascolti di Avanti un altro pure di sera, assolutamente a fuoco con la proposta della domenica (a differenza di Barbara d’Urso e il flop di Live): Paolo Bonolis ha “goduto” per i risultati ottenuti?

“Quanto ha goduto Paolo Bonolis nel momento in cui ha saputo che i suoi ascolti hanno battuto quelli di Barbara d’Urso?”, ha chiesto Tommaso Zorzi così come riporta il buon Massimo Galanto su TVBlog.

La risposta diplomatica di Sonia Bruganelli non si è fatta attendere:

E la seconda domanda? A parte gli scherzi, siamo contenti degli ascolti così alti della domenica che, non andava bene da così tanto tempo. Non è una guerra personale è il piacere di far bene…