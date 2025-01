Paolo Bonolis pronto a scippare Affari Tuoi a Stefano De Martino? Ecco cosa potrebbe fare l’ex di Belen

Paolo Bonolis torna al centro della scena televisiva, ma questa volta non per un programma, bensì per una rottura clamorosa. Dopo 35 anni di collaborazione, Bonolis ha deciso di lasciare l’agenzia Arcobaleno Tre, guidata da Lucio Presta. La separazione, tuttavia, non è stata priva di tensioni.

Bonolis verso la Rai: frecciate e nuovi progetti

In un post pungente, Presta ha scritto: “Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”. La risposta di Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis, non si è fatta attendere: “Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re. È il castello che diventa un circo”.

La frattura con Presta apre nuove prospettive professionali per Bonolis. La Rai, infatti, sembra essere già pronta ad accoglierlo. Recentemente ospite a Tale e Quale Show, il conduttore potrebbe tornare in grande stile.

Le voci sollevate da LaPresse lo vedono al timone di Affari Tuoi, soprattutto se Stefano De Martino accettasse di tornare tra le braccia professionali di Maria De Filippi per un ruolo di spicco ad Amici.