Paolo Bonolis, cosa c’è dietro l’addio a Lucio Presta? Il manager lancia una stoccata a Sonia Bruganelli

Nei giorni scorsi, è arrivata una notizia inattesa: Paolo Bonolis ha lasciato Arcobaleno Tre, l’agenzia di Lucio Presta, dopo ben 35 anni di intensa collaborazione. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore con un post su Instagram.

Lucio Presta commenta Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Tra i commenti al post, spunta anche quello di Lucio Presta, che non sentendosi esplicitamente citato nei ringraziamenti del conduttore, ha scritto:

Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze!

Pur non citandola esplicitamente neppure lui, in tanti utenti hanno intuito che dietro la decisione di Bonolis e le parole di Presta potesse esserci lo zampino di Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore.

Proprio la Bruganelli è arrivata sotto al commento di Lucio Presta, commentandolo con un semplice cuore rosso.

“Ridi ridi, ride bene chi ride ultimo”, ha commentato Presta alla reazione dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle.

La chiusura della collaborazione tra Bonolis e Presta, forse, non è stata così pacifica come si poteva immaginare.