Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello in onda in diretta su Canale 5, il multiverso deve aver fatto degli scherzi e Vittorio Menozzi è stato accusato dal resto dei coinquilini di guardare le concorrenti in intimo o quando si cambiano.

Paolo accusa Vittorio ma i social lo sbugiardano in pieno

Tutto è cominciato dopo una scenata di gelosia da parte di Massimiliano Varrese che ha accusato Vittorio Menozzi di aver guardato maliziosamente Monia La Ferrera mentre si cambiava.

La stessa Monia ha convalidato la versione di Vittorio, svelando che il concorrente non avrebbe fatto assolutamente nulla di male. Nonostante questo, Varrese ha mantenuto il punto:

Devi imparare ad avere dei limiti. Io non mi permetto di avvicinarmi ad una donna quando si cambia.

"È una questione di tatto, io non giro in mutande davanti alle donne"



Anche Paolo Masella ha preso le parti di Varrese, reputando Vittorio inopportuno. Successivamente il macellaio ha accusato Menozzi e Sergio di prendersi gioco di Federico Massaro alle sue spalle.

Tuttavia, i miei adorabili amic* dei social, hanno pescato dei video dove Paolo prende in giro Federico (alle sue spalle) e cammina mezzo nudo di fronte alle ragazze della Casa.

MACELLAIO, QUESTO NON SEI TU CHE PRENDI PER IL CULO A FEDE???#GrandeFratello

MACELLAIO, QUESTO NON SEI TU CHE PRENDI PER IL CULO A FEDE???

qua Letizia non stava ridendo con Anita prendendo per il culo Federico nono