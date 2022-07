Milly Carlucci, intervistata per Il Messaggero, svela il suo sogno nel cassetto: avere Francesca Pascale e Paola Turci a Ballando con le stelle, almeno come ospiti. La 17esima edizione del talent show di Rai1 partirà l’8 ottobre e, proprio in queste settimane, si sta delineando il cast.

Paola Turci e Francesca Pascale a Ballando con le stelle? La proposta di Milly

Per il cast di quest’anno la parola d’ordine qual è? Quella di sempre: far discutere. Tutti. Seminare un pensiero. Con quale tema e con chi? Come raggiungere la felicità con la nostra normalità, il tema di questi anni, anche se poi siamo tutti diversi. Invitare Paola Turci e Francesca Pascale? Certo, ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata.

E per quanto riguarda il cast di Ballando con le stelle, tra gli altri nomi sono usciti quelli di Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robin’s e Beppe Convertini:

Se li confermo? Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande. Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso.