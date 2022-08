Paura per Paola Turci, ricovero in ospedale e concerto saltato: Francesca Pascale interviene, ecco come sta

Paola Turci, per problemi di salute, non potrà esibirsi in concerto lunedì 29 agosto alle 21 presso l’Arena San Domenico ed a cui avrebbero dovuto partecipare anche Danilo Rossi, Stefano Nanni, l’Orchestra Maderna e gli studenti del Canova.

Paura per Paola Turci, concerto saltato dopo una caduta: cosa è successo

“Io sono” è il titolo del tour di Paola Turci, pienamente al lavoro dopo aver sposato Francesca Pascale. Il concerto a Forlì di domani aveva già registrato il sold out ma purtroppo la cantautrice non potrà esibirsi a causa di una caduta con conseguente ricovero in ospedale:

Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano tutt@ quant@.

Anche la moglie Francesca Pascale è intervenuta.

Postando uno scatto insieme ha scritto:

Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato… Anima grande, Ti amo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Pascale 🏳️‍🌈 (@francescapascaleofficial)

Noi di Blog Tivvù auguriamo una pronta guarigione a Paola Turci dopo il forte spavento.