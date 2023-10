Paola Minaccioni è un’attrice, comica e conduttrice radiofonica italiana molto conosciuta. È nata a Roma il 25 settembre 1971. Per quanto riguarda la sua vita privata, non è sposata e non ha figli.

Paola Minaccioni, marito e figli: vita privata e carriera dell’attrice

In un’intervista a Vanity Fair, ha dichiarato: “Nella mia vita ho amato tanto, sono stata tradita, ho lasciato. La monogamia è difficile, portare avanti per tanto tempo un rapporto, anche sessuale, è faticoso. Il tradimento esiste, è dietro l’angolo. Se un uomo non ti apprezza hai due possibilità: o ti spegni, o reagisci e lo pianti. Ho scelto la seconda”.

Paola Minaccioni ha recitato in numerosi film come “Mine vaganti”, “Allacciate le cinture” e “Magnifica presenza”.

Nel 2014, ha vinto un Nastro d’argento per il suo ruolo in “Allacciate le cinture”. Alcuni dei suoi progetti più recenti includono “Le fate ignoranti – La serie” nel 2022, e il film del 2023 “Un matrimonio mostruoso” nel quale affianca Massimo Ghini.

