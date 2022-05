Nuovo amore per Paola Di Benedetto? Così come svela Amedeo Venza tramite le sue storie di Instagram, la ex vincitrice del Grande Fratello Vip, secondo le ultime segnalazioni, si starebbe frequentando con un famoso cantante.

Paola Di Benedetto e Rkomi stanno insieme?

Lui è Rkomi, talentuoso volto della musica italiana protagonista anche dell’ultimo Festival di Sanremo con la sua travolgente “Insuperabile”. L’artista dovrebbe anche essere tra i nuovi giudici di X Factor, così come rivelano i nuovi spifferi televisivi.

Ciao Amedeo, io lavoro al Just Cavalli e ieri c’era un evento molto figo con tanti nomi della tv. – scrive una utente a Venza – tra cui la Paola Di Benedetto che era attaccatissima con Rkomi e si sono anche baciati. Erano stupendi da vedere.

Rkomi e Paola Di Benedetto insieme? Dico già “wow” sulla fiducia, li trovo bellissimi anch’io.

