Le voci di una loro storia si rincorrevano ormai da settimane ma oggi, tra le pagine di Chi Magazine, arriva l’ufficialità. Paola Di Benedetto e Rkomi sono una coppia e tra loro l’intesa è meravigliosa.

Paola Di Benedetto e Rkomi sono una coppia: la foto del bacio

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini li ha paparazzati insieme nella notte milanese dopo una cena romantica al ristorante, e ai fotografi non è sfuggito il loro bacio intenso prima di entrare nello stesso portone.

Paola e Rkomi (all’anagrafe Mirko Manuele Martorana) si sono conosciuti per merito di amici comuni. Dopo qualche interazione social, un incontro in discoteca e una cena in gruppo è sbocciata la passione.

Lei ha chiuso circa un anno fa la storia d’amore con Federico Rossi, lui era in cerca dell’anima gemella. Tra loro le cose sono andate in fretta ma gli scatti rubati mostrano tanta complicità.

La Di Benedetto è bellissima e sensuale con la camicia a righe e le gambe nude. Rkomi le cammina a fianco sorridendo e poi, una volta notati i paparazzi, tira su la maglietta nera per coprirsi il viso sfoderando degli addominali scolpiti.

Sono loro la coppia dell’estate e noi li amiamo già.