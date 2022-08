Paola Di Benedetto, Rkomi e Federico Rossi. Cosa ci fanno insieme la ex Vippona e conduttrice ed i suoi due ex fidanzati? Molto presto Paola si ritroverà con i due artisti in occasione di una “reunion” prettamente lavorativa. Ebbene, il motivo è presto detto: il 31 agosto si terrà l’evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 nel quale le strade dei tre ragazzi potrebbero nuovamente incontrarsi.

Paola Di Benedetto ‘ritrova’ i suoi due ex fidanzati?

Una storia finita male, un’altra iniziata e finita ancora peggio. Silenzio, chiarimenti mai avvenuti e frecciatine a mezzo stampa/social. Possiamo riassumere così le ultime vicende sentimentali di Paola Di Benedetto che presto avrà modo di rivedere da molto vicino i suoi due ex fidanzati.

A scriverlo è anche ThePipol_gossip che anticipa l’imminente incontro tra la Di Benedetto e Rkomi, con il quale ha avuto una fugace frequentazione e con Federico Rossi, suo ex con cui ha avuto una storia decisamente più importante. Ecco cosa si legge in merito sulla pagina Instagram rispetto alla storia tra Paola ed il futuro giudice di X Factor:

Una storia, la loro, che ha riservato nei giorni passati reciproche stoccate pungenti. Da una parte l’intervista di Rkomi al Corriere in cui sottolineava come il gossip possa essere di aiuto a far capire con chi vale la pena essere fotografati o no, dall’altra la Di Benedetto che attraverso delle Instagram stories replicava citando la frase: “là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”.

Tra i due al momenti regnerebbe il gelo: come reagiranno ritrovandosi sullo stesso palco? Si eviteranno i glisseranno? Una doppia sfida per Paola almeno secondo le ultime indiscrezioni:

Inoltre pare che tra i cantanti ospiti ci sarà anche Federico Rossi, anche lui ex fidanzato della Di Benedetto.

Ma a questo punto non resta che attendere il giorno successivo all’evento, quando potrebbero emergere delle croccanti indiscrezioni e retroscena.