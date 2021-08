AGGIORNAMENTO – Paola Di Benedetto ha smentito il gossip:

Quella tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi (dell’ex due Benji&Fede) è stata una storia d’amore che ha fatto sognare tantissimi fan. La loro relazione era nata dopo il breve flirt con Francesco Monte durante la partecipazione all’Isola dei Famosi 13. Dopo tre anni di relazione, però, i due si sono detti addio proprio qualche mese fa.

L’amore tra Paola e Fede è stato così importante al punto tale da aver reciprocamente deciso di restare amici e sostenersi a vicenda, come svelato dall’ex vincitrice del GF Vip in una intervista a Whoopsee:

Da qualche mese le cose non andavano come dovevano andare. Ad oggi ci vogliamo un gran bene. Mai avrei pensato di dire una cosa del genere di un ex. E invece è così. Ci sentiamo ancora, lui mi racconta del suo lavoro e della sua musica. Ora è comunque un rapporto di amicizia e non più di amore. Spero che duri.