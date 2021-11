Altro giro, altra corsa e altro gossip piccantello da prendere con le pinze, anche questa volta. Paola Di Benedetto e Ludovico Tersigni si stanno frequentando? Scopriamo cosa è accaduto in queste ore.

Paola Di Benedetto e Ludovico Tersigni si sono baciati?

Come ben sapete, l’attore in questo periodo sta conducendo X Factor mentre la ex vincitrice del Grande Fratello Vip presenta l’Hot Factor.

A tal proposito, i colleghi di Novella 2000 fanno sapere:

A dare notizia di un presunto flirt tra i due ci avrebbe pensato un follower dell’influencer Deianira Marzano. Si tratta solo di una segnalazione senza alcun tipo di prova materiale, nemmeno una fotografia. Di conseguenza il tutto va preso con le pinze. Almeno fino a quando i diretti interessati non smentiranno o confermeranno quelli che potrebbero essere i fatti. Ad ogni modo, quindi, nei messaggi arrivati a Deianira leggiamo: “Comunque ho uno scoop per te. Paola Di Benedetto e Tersigni al The Club, giovedì sera, si baciavano. No, non li ho visti“.

Come vedere si tratta semplicemente di una segnalazione senza fotografie e nemmeno video, quindi prendetela come tale! Vi aggiorneremo se ci saranno delle conferme oppure eventuali smentite.