Paola Di Benedetto incontra Rkomi: ecco la sua reazione – VIDEO

Occhi tutti puntati sull’evento musicale di RTL 102.5 andato in onda ieri, mercoledì 31 agosto. Sul palcoscenico del Power Hits Estate si sono ritrovati Paola Di Benedetto (alla conduzione) e Rkomi (ospite musicale): come è andata?

Rkomi ha presentato il nuovo singolo dal titolo “Ossa Rotte”. Durante la presentazione, Paola Di Benedetto è rimasta in silenzio lasciando spazio ai colleghi Jody Cecchetto e Matteo Campese.

Dopo l’esibizione, invece, la vincitrice del GF Vip 4, si è “sbottonata” ed ha interagito con il suo ex fidanzato parlando del suo ruolo di giudice ad X Factor:

“Dai volentieri!” ha risposto Rkomi mostrando un sorriso imbarazzato.

Di Blanco e Paola non so nulla… Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no.