Paola Di Benedetto incinta? Un pancino sospetto solleva il dubbio e fa esplodere il gossip in questa estate di rotture e coppie che scoppiano. L’ex vincitrice del GF Vip 4 si sta rilassando in Sardegna, tra mare e sole, ma uno scatto in bikini ha sollevato un vero e proprio polverone.

Paola Di Benedetto incinta? L’epica risposta

La bella e brava conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto è in dolce attesa? A quanto pare è più in attesa del dolce! E con questa battuta l’ex Vippona ha deciso di chiudere in modo epico il gossip sul suo conto.

Un piccolo errore di prospettiva: è bastato questo per far passare in una Instagram Story un pancino più pronunciato del solito e far trapelare il dubbio di una gravidanza in corso sfoggiata così sui social.

Niente di più falso, d’altronde basta sfogliare le successive Stories per rendersi conto della forma smagliante e della pancia piatta della Di Benedetto. E così ad un messaggio di un follower che le domandava se fosse in attesa, Paola ha replicato ironicamente: “In attesa del dolce”.

Tra l’altro a quanto pare, dopo la liason con Rkomi ed il gossip (prontamente smentito) che la voleva accostata a Blanco, Paola Di Benedetto oggi sarebbe felicemente single e pronta a tuffarsi nelle acque cristalline della Costa Smeralda… tra un dolce ed un altro!