Paola Di Benedetto e Federico Rossi di nuovo insieme per una sera. E’ accaduto ieri in occasione dell’evento RTL 102.5 Power Hits Estate che si è tenuto a Verona nel corso del quale l’influencer ed ex gieffina ha indossato i panni di conduttrice della serata mentre il cantante si è esibito con Annalisa sul brano Movimento lento.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, foto insieme

Rivedendo sul medesimo palco Paola Di Benedetto e Federico Rossi, i fan più nostalgici dell’ex coppia hanno sperato in un ritorno di fiamma ma in realtà tra i due sembra essere rimasta una fortissima amicizia, come confermato in più occasioni da entrambi.

La loro storia d’amore, infatti, è giunta al capolinea e ciascuno di loro ha deciso di proseguire per la sua strada senza rancore. Al termine della serata di ieri, poi, proprio Paola ha postato una foto su Instagram insieme a Federico scrivendo: “Brindiamo a questa bella serata”.

Poco prima, sul palco dell’evento, presentando il suo ex aveva detto:

A questa presentazioni ci tengo particolarmente. […] La loro amicizia è rimasta la stessa, e anche la nostra in realtà.

Anche tra le sue Instagram Stories, Federico aveva voluto fare l’in bocca al lupo a Paola per la serata, evidenziando quindi l’assenza di tensioni ed anzi un affetto reciproco sincero.

Paola di Benedetto che presenta l’ex fede dicendo che il rapporto di amicizia è rimasto è una cosa stupenda#powerhitsestate2021 — che fatica il caldo (@emochesifa) August 31, 2021