Paola Di Benedetto, ospite di GrenBaud su Twitch, si è divertita a chiacchierare con gli utenti online facendo pure una battuta nei confronti di Denis Dosio, l’ex gieffino “famoso” per essersi infilato le patatine di Mcdonald’s sul per il “cul*” (perdonate il francesismo).

Scherzando con il creator che le mostrava alcune fotografie di ragazzi famosi, la vincitrice del Grande Fratello Vip 4, affermava cosa ne pensava fino a quando le è arrivata sottomano la faccia di Denis Dosio (ma gli utenti non la vedevano):

Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. Eh no, con le patatine nel c**o ha superato… ah si è capito chiaramente. E vabbè, ragazzi.

Paola non ha fatto il nome dell’influencer ma, dopo aver citato le patatine, si è capito perfettamente il riferimento.

Pensate sia un gioco? Bene, io non mi sto divertendo! Vi diverte far chiudere i profili di persone solo perché non vi piacciono? Voi non avete la minima idea di quanto tempo ci ho messo per creare la mia realtà. E voi mi deridete, nel frattempo che viene distrutta! Fanc*lo! Ad agosto dovrei andare a Ibiza e invece devo andare nel cantiere di mio zio con lo scalpello a lavorare, devo tornare a lavorare: io non ci torno, non ci torno a lavorare! Non sotto 30 gradi!

Ok? Fottet*vi, deridete di me, perché tanto tornerò! Se c’è ancora qualcuno che mi vuole bene in questa piattaforma, faccia una storia, un post, qualunque cosa! Con un hashtag #IosonoconDenis perché solo con voi posso sperare di tornare a prendere il mio profilo, vi prego raga! E’ tutto ciò che ho, non voglio tornare a lavorare… Vi prego… Non gliela diamo vinta. Non oggi…