Il clima fuori e dentro Ballando con le Stelle continua ad essere tesissimo e la dimostrazione arriva dalle interviste di ex concorrenti (ma che potrebbero rientrare in vista del ripescaggio) come Paola Barale e Luisella Costamagna, intervenute di recente alla trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

Paola Barale e Costamagna contro Selvaggia Lucarelli: la replica

Se finora non si erano espresse apertamente, ecco che nel salotto della Bortone si sono entrambe sentite nella posizione di dire la loro sul conto di Selvaggia Lucarelli. La giornalista, di contro, ha replicato attraverso le sue Instagram Stories.

A differenza di quanto accaduto nella puntata passata di Ballando con le Stelle, durante la quale, come emerge dal labiale ripreso anche da Selvaggia, dava ragione a quest’ultima, Paola Barale ospite della Bortone ha invece dato il suo sostegno a Iva Zanicchi, a suo dire funzionale al programma grazie alla sua vena comica:

Questa non è solo una competizione di ballo, è un programma di intrattenimento. E Iva c’è dentro totalmente, e per questo avrebbe anche motivo di vincere, perché lei è super funzionale al programma che sta facendo. Ma allo stesso tempo Mariotto che dà della scimmia che tira escrementi a Selvaggia si è abbassata al livello di Selvaggia. Secondo me a volte la giuria esagera.

Selvaggia non poteva di certo restare in silenzio, ed ecco la replica:

Interessante come stia proseguendo questo meccanismo di manipolazione della realtà, in cui il ‘tr…’ di una concorrente non è mai esistito (anzi è stato SUPER funzionale al programma!) ma sotto processo c’è ancora in alcuni momenti è stato squallido’. Mariotto si è abbassato al mio livello!

Nelle passate ore la giornalista ha voluto anche replicare a Luisella Costamagna. Anche la collega, in passato anti-Berlusconiana e femminista convinta, ha difeso Iva Zanicchi:

Io difendo Iva alla quale è stato detto squallida, che trovo inaccettabile. E trovo inaccettabile che abbia detto volgare. Per me non esistono parole volgari ma persone volgari che spesso non usano le parolacce. Una persona che ritengo non sia volgare sia Iva, che fa un ottimo spettacolo, è una forza della natura. Farei attenzione con i termini, e questo riguarda anche Mariotto. Ma nel merito sono d’accordo con lui.

Anche in questo caso Selvaggia ha replicato facendo delle precisazioni: