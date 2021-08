Paola Barale verso Ballando con le stelle: “Avrebbe già firmato il contratto”

Paola Barale verso Ballando con le stelle. A quanto pare la showgirl avrebbe già firmato il contratto così come svelano i colleghi di Novella 2000.

Oggi invece Novella 2000 è in grado di anticiparvi che nella rosa di concorrenti di Ballando con le Stelle 2021 dovrebbe esserci anche Paola Barale. La conduttrice e showgirl piemontese, di lunga carriera (anche nei reality) e sempre amata dal pubblico, sembrerebbe aver finalmente ceduto alle lusinghe della Carlucci. Non solo, perché da quel che ci dicono pare che ieri abbia addirittura firmato il suo contratto.

Proprio in queste settimane si è parlato pure di Raz Degan, ex compagno di Paola Barale che avrebbe rifiutato il Grande Fratello Vip così come ha svelato Alfonso Signorini dopo le dure parole dell’ex modello famoso per il tormentone: “Sono solo fatti miei”.

Alfonso Signorini risponde a Raz Degan

Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il “signor” Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa.