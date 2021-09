Attacco di panico in diretta per l’inviato di RaiNews24? Difficoltà a parlare e poi il “gelo” – VIDEO

Momenti di panico per l’inviato di RaiNews24. Dallo studio hanno dato la linea all’inviato Paolo Mancinelli, per il servizio sull’Ita, ma sono bastati solamente pochi secondi per comprendere il suo disagio.

Attacco di panico in diretta per l’inviato di RaiNews24?

Il giornalista, completamente in preda al panico, non è riuscito a parlare e le pochissime parole pronunciate sono uscite fuori con estrema difficoltà.

Una vera e propria crisi di panico, che in un primo momento ha lasciato interdetti anche i colleghi del giornalista, oltre che al pubblico da casa che stava seguendo le notizie.

La conduttrice del telegiornale dopo aver dato la linea all’inviato si è trovata di fronte il povero Paolo Mancinelli in piena crisi.

Il servizio di cui si stava occupando riguardava l’Ita, la nuova compagnia aerea che prenderà il posto di Alitalia:

Siamo qui sotto gli uffici di ITA, la nuova compagnia di bandiera che dal prossimo 15 ottobre prenderà il testimone di Alitalia per parlarvi del nuovo tavolo…

Queste le parole pronunciate dal giornalista.

Dopo essersi interrotto ed aver guardato gli appunti ha provato a ricominciare il discorso:

In esame sulle condizioni di lavoro del personale ITA. I sindacati e…

Di seguito il silenzio totale e lo sguardo smarrito: cosa è successo? Problemi con il collegamento o crisi di panico?

La giornalista dallo studio è intervenuta immediatamente riuscendo a togliere il collega dall’imbarazzo con un semplice: “Grazie, grazie Paolo”.

Ecco il video a seguire.