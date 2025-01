Jessica “risponde” a Pamela dopo il suo sfogo al Grande Fratello: ecco in che modo

Una serie di eventi drammatici hanno sconvolto la Casa del Grande Fratello, portando Jessica Morlacchi a una decisione inaspettata: lasciare il reality. La scelta della cantante ha generato un acceso dibattito, culminato con le dichiarazioni di Pamela Petrarolo.

Pamela parla dell’abbandono di Jessica dal GF

Tutto ha avuto inizio con le tensioni esplosive tra Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. Le liti furibonde, con tanto di acqua bollente e bollitori volati per aria, hanno spinto Alfonso Signorini e gli autori del programma a nominare d’ufficio le tre concorrenti, lasciando al pubblico la decisione finale. Tuttavia, Jessica ha deciso di abbandonare prima del verdetto.

La reazione di Pamela Petrarolo non si è fatta attendere. L’ex star di Non è la Rai ha condiviso un messaggio intenso e schietto: “Jessica, sei proprio una stronz*, se mi senti. Hai mollato e non si molla, te l’ha detto pure tuo padre”.

Pamela ha poi offerto una lettura del percorso di Jessica nella Casa: “Jessica non è una persona cattiva, è una donna che ha desiderato tremendamente di entrare a far parte del Grande Fratello. Finalmente c’era riuscita, a fatica, era entrata dentro, nel modo più bello. Forte, divertente”.

Secondo Pamela, Jessica si è lasciata trascinare troppo dai rapporti con alcuni concorrenti maschi, in particolare con Giglio e Luca: “A lei si è intrippato il cervello con gli uomini, svalvola! Si è rovinata. Lei non doveva neanche guardarli gli uomini, doveva viaggiare per se stessa, fare un percorso da sola”.

Pamela ha descritto Jessica come una donna fragile e bisognosa d’amore: “Lei probabilmente da tanto tempo cerca questa cosa. Non si vuole sentire sola, si vuole appoggiare a qualcuno, si vuole sentire importante”.

La Petrarolo ha concluso con un messaggio di affetto: “Potete dirle che le voglio molto bene e che mi manca”.

La reazione di Jessica Morlacchi

Jessica ha risposto al discorso dell’amica condividendo su Instagram la clip del messaggio di Pamela, accompagnata da un cuore rosso. Tuttavia, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla sua decisione di abbandonare il Grande Fratello.